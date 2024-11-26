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Минчанка потеряла 45 тысяч рублей за электрокар из Китая, найденный в соцсети

Жительница Минска купила несуществующий электромобиль за 45 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина купила электромобиль за 45 тысяч белорусских рублей, но ей пришлось идти в милицию, рассказали в ГУДВ Мингорисполкома.

Аккаунт якобы интернет-магазина, который занимается доставкой автомобилей, минчанка нашла в популярной соцсети. Продавец пообещал женщине привезти ей из Китая электромобиль по выгодной цене. В личные сообщения потерпевшей прислали документы на транспортное средство и фото, после чего минчанка, не сомневаясь, зачислила на счет мошенников свыше 45 тысяч белрублей.

Но после того, как деньги были перечислены, продавец просто перестал выходить на связь. Тогда минчанка пошла в милицию.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Между тем «Первый информационный» расскажет про $4 млн в конвертах и другие махинации основателя белорусского медцентра «Новое зрение», приговоренного к 12 годам.

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