Минчанка потеряла 45 тысяч рублей за электрокар из Китая, найденный в соцсети

Аккаунт якобы интернет-магазина, который занимается доставкой автомобилей, минчанка нашла в популярной соцсети. Продавец пообещал женщине привезти ей из Китая электромобиль по выгодной цене. В личные сообщения потерпевшей прислали документы на транспортное средство и фото, после чего минчанка, не сомневаясь, зачислила на счет мошенников свыше 45 тысяч белрублей.