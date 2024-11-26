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В Стамбуле задержали боевиков ИГ, которые готовили теракт

Операция была проведена в районе Газиосманпаша.

Источник: AP 2024

СТАМБУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Полиция Стамбула задержала двоих боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которые готовили теракт с использованием взрывчатки. Об этом сообщило управление безопасности турецкого мегаполиса.

По его данным, операция была проведена в районе Газиосманпаша в европейской части Стамбула. Для совершения акции насилия планировалось использовать взрывчатку типа TATP, также известную как трипероксид триацетона, которая по мощности равняется тринитротолуолу.

Задержанные в 2021 году были осуждены за участие в ИГ и в 2023 году освобождены из-под стражи, отмечается в сообщении.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил ранее во вторник о задержании по результатам операций полиции в 18 провинциях страны 54 человек по подозрению в связях с ИГ.

Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГ. За год в республике, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с террористической группировкой.