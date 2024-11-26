В деле Энгеля Фаттахова появился новый эпизод на 128 млн рублей

Ранее Энгелю Фаттахову были предъявлены обвинения в получении взяток от бизнесменов на сумму более 38 млн руб. В частности, в 2018—2020 годах одна из строительных компаний провела реконструкцию дома нарушителя за сумму свыше 21,8 млн руб. в обмен на содействие в заключении подрядных договоров и их своевременной оплате.