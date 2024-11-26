Лечили сразу 14 зубов! Двухлетний мальчик провел пять часов у стоматолога и после этого умер в муках

Супруги из Читы Забайкальского края ещё в ноябре 2021 года заметили, что их двухлетний ребенок мучается от проблем с зубами. Родители обратились за помощь в платную клинику, где после осмотра маленького пациента им озвучили стоимость лечения — 90 тысяч рублей. Столько денег потребовали за лечение 14 зубов. Когда сибиряки нашли деньги и была назначена дата операции, малыш заболел. Врача предупредили, но от манипуляций он не отказался… Спустя пару дней мучений ребенок умер уже в реанимации государственной больницы. Суды и расследование затянулись на долгие три года. В июне 2024 врачам душегубам огласили приговор. А 26 ноября этого года краевой суд его изменил…