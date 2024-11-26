Лечили сразу 14 зубов! Двухлетний мальчик провел пять часов у стоматолога и после этого умер в муках

Супруги из Читы Забайкальского края ещё в ноябре 2021 года заметили, что их двухлетний ребенок мучается от проблем с зубами. Родители обратились за помощь в платную клинику, где после осмотра маленького пациента им озвучили стоимость лечения — 90 тысяч рублей. Столько денег потребовали за лечение 14 зубов. Когда сибиряки нашли деньги и была назначена дата операции, малыш заболел. Врача предупредили, но от манипуляций он не отказался… Спустя пару дней мучений ребенок умер уже в реанимации государственной больницы. Суды и расследование затянулись на долгие три года. В июне 2024 врачам душегубам огласили приговор. А 26 ноября этого года краевой суд его изменил…
Родители привели 2-летнего сына на лечение зубов в платную стоматологию. Пока супруги брали кредит на операцию и ждали даты манипуляции, малыш подхватил инфекцию. Лечить зубы собирались под общим наркозом и специалиста предупредили о болезни. Только вот, он закрыл глаза на жалобы маленького пациента и 3 ноября провел пятичасовую операцию. Перед ее началом, анестезиолог-реаниматолог сделала мальчику интубирование, чтобы он мог беспрепятственно дышать, но повредила гортань.
— После лечения пациент был переведен в палату пробуждения, где за ним, в нарушение требований медицинских стандартов, несмотря на малолетний возраст ребенка, не было организовано необходимое врачебное наблюдение, — сообщили в СК СКР Забайкальского края.
Спустя два часа после операции ребенок стал задыхаться и его повезли в клиническую инфекционную больницу. Врачи платной стоматологии не стали сопровождать тяжелого пациента и даже не передали документы о проведенных манипуляциях. Уже в госбольнице малышу пришлось пять часов ждать помощи, все это время с ним в приемном покое была обеспокоенная мама.
— Из-за неверной оценки обвиняемой критического состояния больного, он не был сразу подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, — дополняют следователи.
Уже в реанимации задыхающийся ребенок прождал три часа, прежде чем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней мучений двухлетнего мальчика не стало. Расследование смерти маленького пациента началось сразу, вина врачей со временем была доказана и Черновский суд приговорил их к 2,6 и 3 годам колонии-поселения. Также по решению инстанции им запретили заниматься врачебной деятельностью на 1,5 и 2 года. 26 ноября 2024 года уже Забайкальский краевой суд изменил приговор.
— Судебная коллегия усилила наказание одному из медработников и назначила 3,6 год лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении (было — 2,6 года). Второму исключили из приговора назначение дополнительного наказания в виде лишения права заниматься врачебной деятельности, оставив без изменения срок отбытия основного наказания — 3 года лишения свободы в колонии-поселении, — сообщили в Забайкальском краевом суде.
Также один из виновников в смерти мальчика подавал апелляцию об остановке судебного процесса и отмене срока в три года, но суд в удовлетворении отказал.