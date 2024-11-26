В Ростовской области мошенник обманул пенсионера на 800 тысяч рублей

В Ростовской области 74-летний житель Орловского района поверил мошеннику и потерял 799,4 тысячи рублей. Забравшего деньги обманщика уже ищут, возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в полиции, разбираться в ситуации начали после обращения пострадавшего. Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный и предложил сыграть на бирже, для этого якобы нужно было установить специальное приложение.
Позже собеседник продиктовал мужчине номер телефона для перевода денег и начал настаивать на более значительных вложениях. Пенсионер согласился и продолжил переводы со своего счета.
После последнего перевода в 286 тысяч рублей «куратор» заявил, что брокерский счет оказался заблокирован «из-за превышения лимита средств» и для его разблокировки необходимо внести дополнительную сумму. Только после этого житель Дона начал догадываться, что стал жертвой обманщика.
Специалисты МВД напоминают: нельзя верить незнакомцам, а также любым обещаниям о быстром заработке. Мошенники обещают высокую прибыль за короткий срок, а потом просто пропадают с похищенными деньгами.