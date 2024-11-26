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В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Водителя, сбившего пятерых пешеходов в Челябинске и уехавшего с места ДТП, арестовали на 15 суток, сообщили РИА Новости в судебном участке № 2 Калининского района города.

«Судья назначил Корягину административный арест на срок 15 суток», — сказала собеседница агентства.

По данным следствия, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате пострадали 5 человек, в том числе ребенок. По данным минздрава, госпитализированы трое. ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, водитель был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ. Его автомобиль эвакуирован и помещен на спецстоянку.