В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов

По данным следствия, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате пострадали 5 человек, в том числе ребенок. По данным минздрава, госпитализированы трое. ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).