Экс-депутату Воронежской облдумы Сергею Почивалову смягчили приговор за мошенничество

Воронежский областной суд изменил приговор бывшему депутату облдумы Сергею Почивалову, которого признали виновным в мошенничестве. Экс-парламентарию снизили срок заключения с 5 до 3 лет и освободили от штрафа в 800 тысяч рублей. Об этом рассказали в суде 26 ноября.
Также сбавили срок пребывания в колонии его подельнику, предпринимателю Александру Чубу. Он пробудет за решеткой не 3,5 года, а 2. Кроме того, его избавили от штрафа в 500 тысяч рублей.
Напомним, Сергея Почивалова и Александра Чуба осудили по коррупционной статье. Было установлено, что в 2019 году они поставили в городские комбинаты благоустройства песок по цене и качеству ниже предусмотренных контрактом. В итоге по схеме они обогатились на 11 млн рублей.