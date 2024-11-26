Экс-депутату Воронежской облдумы Сергею Почивалову смягчили приговор за мошенничество

Напомним, Сергея Почивалова и Александра Чуба осудили по коррупционной статье. Было установлено, что в 2019 году они поставили в городские комбинаты благоустройства песок по цене и качеству ниже предусмотренных контрактом. В итоге по схеме они обогатились на 11 млн рублей.