На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на замглавы района, заходит в салон красоты, берет сотрудницу за волосы и бьет ее головой об стол. Затем наносит девушке удары руками и прижимает к стене. При этом нападавшую пытается успокоить зашедший с ней мужчина, но остановить избиение ему не удается. Агрессорша требовала, чтобы мужчина убрал в салоне камеру и не мешал ей избивать пострадавшую.