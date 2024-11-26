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На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины

КРАСНОДАР, 26 ноя — РИА Новости. Замглавы Гулькевичского района Олесю Кливцову отстранили от работы после видео, где женщина, похожая на чиновницу, напала на сотрудницу салона красоты, которая якобы звонила ее мужу, следует из сообщения администрации района.

Источник: РИА Новости

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на замглавы района, заходит в салон красоты, берет сотрудницу за волосы и бьет ее головой об стол. Затем наносит девушке удары руками и прижимает к стене. При этом нападавшую пытается успокоить зашедший с ней мужчина, но остановить избиение ему не удается. Агрессорша требовала, чтобы мужчина убрал в салоне камеру и не мешал ей избивать пострадавшую.

«По факту публикации в сети интернет видео, на котором запечатлена женщина, похожая на первого заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову, назначена служебная проверка, на время которой первый заместитель отстранен от занимаемой должности», — сообщили в Telegram-канале администрации района.

В краевом главке МВД добавили, что сообщение о нападении и нанесении побоев девушке в одном из салонов красоты поступило 23 ноября. По данному факту проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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