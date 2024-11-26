На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на замглавы района, заходит в салон красоты, берет сотрудницу за волосы и бьет ее головой об стол. Затем наносит девушке удары руками и прижимает к стене. При этом нападавшую пытается успокоить зашедший с ней мужчина, но остановить избиение ему не удается. Агрессорша требовала, чтобы мужчина убрал в салоне камеру и не мешал ей избивать пострадавшую.
«По факту публикации в сети интернет видео, на котором запечатлена женщина, похожая на первого заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову, назначена служебная проверка, на время которой первый заместитель отстранен от занимаемой должности», — сообщили в Telegram-канале администрации района.
В краевом главке МВД добавили, что сообщение о нападении и нанесении побоев девушке в одном из салонов красоты поступило 23 ноября. По данному факту проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.