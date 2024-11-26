Причиной массового отравления школьников в Красноярске мог оказаться сыр

В Красноярске продолжается проверка массового заболевания учеников школы № 76. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. Напомним, вечером 19 ноября в поликлинику обратились 43 ребёнка с симптомами острой кишечной инфекции. Двое из них проходят лечение в стационаре, остальные лечатся амбулаторно.
По данным прокуратуры, в день инцидента школьникам подавали макароны с запечённым сыром. Выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы на сыр отсутствовали, что могло стать причиной массового отравления.
В отношении организатора питания готовятся материалы для возбуждения административного дела о нарушении санитарных и ветеринарных правил.
Школа провела санитарную обработку помещений, а поставщик заменил персонал пищеблока. Учебный процесс планируется возобновить 28 ноября.
Результаты лабораторных исследований, которые точно установят причину заболевания, ожидаются в ближайшее время.