Причиной массового отравления школьников в Красноярске мог оказаться сыр

В Красноярске продолжается проверка массового заболевания учеников школы № 76. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. Напомним, вечером 19 ноября в поликлинику обратились 43 ребёнка с симптомами острой кишечной инфекции. Двое из них проходят лечение в стационаре, остальные лечатся амбулаторно.