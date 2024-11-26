Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной массового отравления школьников в Красноярске мог оказаться сыр

В Красноярске прокуратура проверяет массовое заболевание учеников школы № 76.

Источник: прокуратура Красноярского края

В Красноярске продолжается проверка массового заболевания учеников школы № 76. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. Напомним, вечером 19 ноября в поликлинику обратились 43 ребёнка с симптомами острой кишечной инфекции. Двое из них проходят лечение в стационаре, остальные лечатся амбулаторно.

По данным прокуратуры, в день инцидента школьникам подавали макароны с запечённым сыром. Выяснилось, что ветеринарные сопроводительные документы на сыр отсутствовали, что могло стать причиной массового отравления.

В отношении организатора питания готовятся материалы для возбуждения административного дела о нарушении санитарных и ветеринарных правил.

Школа провела санитарную обработку помещений, а поставщик заменил персонал пищеблока. Учебный процесс планируется возобновить 28 ноября.

Результаты лабораторных исследований, которые точно установят причину заболевания, ожидаются в ближайшее время.