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Число погибших от обстрела автобуса в Новой Каховке выросло до четырех

Сальдо: число погибших от обстрела автобуса в Новой Каховке выросло до четырех.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Число погибших при обстреле автобуса в Новой Каховке выросло до четырех, еще семь получили ранения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Трагедия унесла жизни четверых наших земляков, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.. Личности погибших устанавливаются, с семьями будет проведена вся необходимая работа по поддержке», — написал он.

Как уточнили в местной администрации, изначально в городскую больницу доставили восемь пострадавших, но впоследствии один из них умер.

У всех пациентов диагностировали осколочные ранения. После оказания экстренной медпомощи пять человек направили для дальнейшего лечения в Геническую больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее во вторник пресс-секретарь глава региона Владимир Василенко сообщил, что ВСУ атаковали пассажирский автобус в Новой Каховке из 120- миллиметрового миномета.

несчастный случай