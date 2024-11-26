Число погибших от обстрела автобуса в Новой Каховке выросло до четырех

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Число погибших при обстреле автобуса в Новой Каховке выросло до четырех, еще семь получили ранения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Трагедия унесла жизни четверых наших земляков, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.. Личности погибших устанавливаются, с семьями будет проведена вся необходимая работа по поддержке», — написал он.
Как уточнили в местной администрации, изначально в городскую больницу доставили восемь пострадавших, но впоследствии один из них умер.
У всех пациентов диагностировали осколочные ранения. После оказания экстренной медпомощи пять человек направили для дальнейшего лечения в Геническую больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее во вторник пресс-секретарь глава региона Владимир Василенко сообщил, что ВСУ атаковали пассажирский автобус в Новой Каховке из 120- миллиметрового миномета.