ВСУ ударили дроном по машине главы Новой Каховки

«Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима. Чудом никто из них не пострадал, хотя автомобили были серьезно повреждены», — сказано в сообщении.