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ВСУ ударили дроном по машине главы Новой Каховки

На главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру совершено покушение с помощью боевого дрона, сообщает в телеграм-канале местная военно-гражданская администрация.

Источник: РБК

«Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима. Чудом никто из них не пострадал, хотя автомобили были серьезно повреждены», — сказано в сообщении.

Гура заявил, что его не запугать, и администрация продолжит выполнять свои обязанности.

Новая Каховка находится в центре Херсонской области на левом берегу реки Днепр. Ее контролируют российские войска. Россия присоединила регион в 2022 году.

Материал дополняется.