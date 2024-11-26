ВСУ ударили дроном по машине главы Новой Каховки

«Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима. Чудом никто из них не пострадал, хотя автомобили были серьезно повреждены», — сказано в сообщении.
Гура заявил, что его не запугать, и администрация продолжит выполнять свои обязанности.
Новая Каховка находится в центре Херсонской области на левом берегу реки Днепр. Ее контролируют российские войска. Россия присоединила регион в 2022 году.
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