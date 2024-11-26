В Воронеже столкнулись три иномарки

Во вторник, 26 ноября, в 11.50 в Воронеже на улице 9 Января произошла массовая авария. Друг в друга врезались «Рено-Аркана», которым управлял 46-летний водитель, «Сузуки», где за рулем сидела 52-летняя жительница Воронежа, и «Черри» с 30-летним водителем также из столицы Черноземья.