В Воронеже столкнулись три иномарки

Во вторник, 26 ноября, в 11.50 в Воронеже на улице 9 Января произошла массовая авария. Друг в друга врезались «Рено-Аркана», которым управлял 46-летний водитель, «Сузуки», где за рулем сидела 52-летняя жительница Воронежа, и «Черри» с 30-летним водителем также из столицы Черноземья.
В аварии были повреждены машины, но обошлось без пострадавших. Полицейские выясняют, кто прав, кто виноват, в этом ДТП.
Машины получили повреждения, но, к счастью, водители остались целы. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.
Напомним, в понедельник, 25 ноября, в 20.08 на трассе «Дон» в Левобережном районе Воронежа шофер «Мана» вылетел на встречную полосу и устроил аварию, в которую попали «Фольксваген Пассат» и «Тойота Королла». Грузовик рухнул с эстакады вниз, его водитель погиб.