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Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве ребенка в Таганроге

Ростовская область, 26 ноября 2024. DON24.RU. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о совершении жительницей Таганрога противоправных действий в отношении двух ее детей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в Таганроге 24 ноября 2024 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила полугодовалых сыновей, после чего оставила их в помещении магазина и скрылась с места происшествия. Один из младенцев скончался до прибытия скорой, второй ребенок госпитализирован с травмой головы.

«В СУ СК России по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана», — пишет источник.

Исполнение поручения главы СК РФ поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.