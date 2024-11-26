Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве ребенка в Таганроге

По данным следствия, в Таганроге 24 ноября 2024 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила полугодовалых сыновей, после чего оставила их в помещении магазина и скрылась с места происшествия. Один из младенцев скончался до прибытия скорой, второй ребенок госпитализирован с травмой головы.