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В девятиэтажке на Адмирала Трибуца загорелся балкон

Никто из жильцов не пострадал.

В девятиэтажке на Адмирала Трибуца загорелся балкон. Об этом сообщает МЧС области.

Огонь от вспыхнувших бытовых вещей распространился на четыре квадратных метра. На место происшествия прибыли 10 пожарных на трёх спецавтомобилях. Четырёх жильцов эвакуировали, никто из них не пострадал.

В МЧС попросили не загромождать жильё вещами, старой мебелью и макулатурой, а также не выбрасывать с балкона дымящиеся окурки.

В посёлке Петрово Гурьевского района у деревянной постройки сгорели кровля и потолочное перекрытие.

МЧС