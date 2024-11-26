СК завел уголовное дела из-за затянувшегося ремонта школы в Юртах

В Тайшетском районе завели уголовное дела из-за затянувшегося ремонта школы № 24 в рабочем поселке Юрты. Как сообщили в региональном Следкоме и прокуратуре, капремонт до сих пор не завершен из-за того, что в изначальный проект не внесли первоочередные работы: ремонт перекрытий, обновление систем водоотведения и отопления.
— Установлено, что в феврале 2024 г. комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Тайшетского района заключен муниципальный контракт на проведение капремонта здания средней школы. Проверка показала, что документация была подготовлена с нарушениями и некачественно, что не позволяет завершить ремонтные работы в полном объеме, а также требует значительных денежных затрат, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
С 1 сентября 2024 года школьники учатся в других помещениях, потому что в здании невозможно вести уроки. Отметим, что капремонт проходил в рамках областного проекта «Модернизация школьных систем образования Иркутской области». По материалам надзорного ведомства, Следком завел уголовное дело. Его ход и результаты контролируют в прокуратуре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одном из торговых центров Иркутска загорелся кофейный аппарат. Работники комплекса самостоятельно эвакуировали посетителей.