СК завел уголовное дела из-за затянувшегося ремонта школы в Юртах

— Установлено, что в феврале 2024 г. комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Тайшетского района заключен муниципальный контракт на проведение капремонта здания средней школы. Проверка показала, что документация была подготовлена с нарушениями и некачественно, что не позволяет завершить ремонтные работы в полном объеме, а также требует значительных денежных затрат, — поделились в прокуратуре Иркутской области.