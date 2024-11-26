В Молдове сразу на две бригады скорой помощи совершенно нападение: Один из врачей был доставлен в больницу

Второй инцидент произошёл в тот же день на улице Митрополита Варлаама. Врачи обнаружили лежавшего на земле мужчину 50 лет, который вёл себя беспокойно и отказывался от осмотра. Пациента отвезли в больницу, где он стал агрессивным и ударил врача по лицу.