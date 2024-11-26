В Молдове сразу на две бригады скорой помощи совершенно нападение: Один из врачей был доставлен в больницу

В столице в один день произошло два нападения на медиков скорой помощи.
Две бригады скорой медицинской помощи стали жертвами агрессии во время выполнения работы, сообщил Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи.
Первый случай произошёл 22 ноября в столичном секторе Буюканы. Бригаду скорой вызвали в инспекторат полиции для оказания помощи пострадавшему в результате нападения. Однако на месте врач стал жертвой агрессии со стороны спутника пациента, который скрылся после инцидента. Пострадавшего медика доставили в больницу.
Второй инцидент произошёл в тот же день на улице Митрополита Варлаама. Врачи обнаружили лежавшего на земле мужчину 50 лет, который вёл себя беспокойно и отказывался от осмотра. Пациента отвезли в больницу, где он стал агрессивным и ударил врача по лицу.
В обоих случаях требовалось вмешательство полиции, проводится разбирательство.