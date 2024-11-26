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Фонтаны горячей воды забили из-за дефекта на сетях на проспекте Молодежный

Ремонтная бригада в течение 20 минут локализовала дефект.

Источник: Нижний Новгород с огоньком — Telegram

Дефект на сетях произошел на проспекте Молодежный 25 ноября. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в ООО «Теплосети».

Видео с бьющими из земли фонтанами горячей воды нижегородцы поделились в соцсетях.

Ремонтная бригада в течение 20 минут локализовала дефект, после чего начала восстановительные работы. Рабочие заменили участок теплотрассы, восстановили постоянную схему водоснабжения домов. Ремонт завершился в 21.00.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что уголовное дело заведено из-за затоплений подвалов домов в Нижнем Новгороде.

ЖКХ