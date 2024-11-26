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Сбившего людей в Одинцове автоблогера Гаджиева задержали

Дагестанского автоблогера Гаджи Гаджиева задержали правоохранители. Его могут приговорить к двум годам колонии за случай с наездом на толпу людей в Одинцове, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Инцидент случился в середине ноября: Гаджиев дрифтил на парковке в Подмосковье, посмотреть на это собралось много зрителей, а друзья блогера снимали действо на камеру. В какой-то момент контентмейкер не справился с управлением, его автомобиль влетел боком в толпу, сбив несколько человек, в том числе девушку с ребёнком. Двоим из пострадавших потребовалась госпитализация.

В отношении Гаджиева возбуждены сразу два уголовных дела: «Нарушение ПДД» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Вскоре ему определят меру пресечения.

Напомним, что вскоре после ДТП Гаджи Гаджиев прокомментировал инцидент. Блогер заявил, что в момент аварии не был за рулём автомобиля и даже рядом с местом случившегося. Также Гаджиев добавил, что машина вообще не его, и управлять ей мог кто угодно.