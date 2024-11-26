Сбившего людей в Одинцове автоблогера Гаджиева задержали

Инцидент случился в середине ноября: Гаджиев дрифтил на парковке в Подмосковье, посмотреть на это собралось много зрителей, а друзья блогера снимали действо на камеру. В какой-то момент контентмейкер не справился с управлением, его автомобиль влетел боком в толпу, сбив несколько человек, в том числе девушку с ребёнком. Двоим из пострадавших потребовалась госпитализация.