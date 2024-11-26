Сотрудник «Крымэнерго» попался на получении взятки в крупном размере

В Алупке начальник участка компании «Крымэнерго» согласился за денежное вознаграждение во внеочередном порядке провести электролинию к частному дому. В 2022 году крымчанка обратилась к должностному лицу «Крымэнерго» в Алупке за помощью в оперативном подключении своего домовладения к электрическим сетям. Для этих целей начальник воспользовался услугами подчиненного. Тот передал руководителю порядка 200 тысяч рублей от родственницы женщины.