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Сотрудник «Крымэнерго» попался на получении взятки в крупном размере

Мужчина согласился провести в частный дом электричество вне очереди.

Источник: РИА "Новости"

В Крыму будут судить сотрудника компании «Крымэнерго». Начальник участка подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщили в телеграм-канале Следком Крыма и Севастополя.

В Алупке начальник участка компании «Крымэнерго» согласился за денежное вознаграждение во внеочередном порядке провести электролинию к частному дому. В 2022 году крымчанка обратилась к должностному лицу «Крымэнерго» в Алупке за помощью в оперативном подключении своего домовладения к электрическим сетям. Для этих целей начальник воспользовался услугами подчиненного. Тот передал руководителю порядка 200 тысяч рублей от родственницы женщины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд.

СК