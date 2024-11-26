Подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге находилась в запое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя — РИА Новости. Мать двух близнецов, подозреваемая в убийстве одного младенца и покушении на другого в Таганроге Ростовской области, находилась в тот момент в четырехдневном запое, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.
По словам собеседника агентства, задержанная 35-летняя Наталья «стоит на учете в ПДН» как плохой родитель. «Она вообще запойная. У нее день рождения 20 ноября, и она выпивала с мужем. У него есть судимости, но он подрабатывал разнорабочим, а Наталья в декрете. Само происшествие 24 ноября было, а накануне, 23 числа, гости какие-то были, выпивали, и она поссорилась с мужем», — рассказал он.
Мужчина ушел с гостями, чтобы избежать конфликта, и дома он не ночевал. А утром женщина положила детей в переноску и стала ходить по магазинам, отметил собеседник.
«Она ходила под дождем, невнятное там бормотала, и дошла до магазина “Пивной ковчег”, оставила там переноску и стала просить зарядку на телефон. Туда же муж приехал, ему знакомые звонили и говорили, что она шатается по району с детьми», — добавил он, уточнив, что к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй — без сознания.
По его данным, состояние выжившего ребенка оценивается как стабильно тяжелое, но у агентства нет официального подтверждения этой информации.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, это дело находится на особом контроле ведомства.