Подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге находилась в запое

По словам собеседника агентства, задержанная 35-летняя Наталья «стоит на учете в ПДН» как плохой родитель. «Она вообще запойная. У нее день рождения 20 ноября, и она выпивала с мужем. У него есть судимости, но он подрабатывал разнорабочим, а Наталья в декрете. Само происшествие 24 ноября было, а накануне, 23 числа, гости какие-то были, выпивали, и она поссорилась с мужем», — рассказал он.