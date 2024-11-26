Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бирск введет туристический налог

Третий город Башкирии вводит туристический налог.

Источник: Комсомольская правда

Еще один город Башкирии ввел туристический налог. Третьим городом республики, решившим взимать турвзнос, стал Бирск. Решение о вводе налога приняли местные депутаты.

С 1 января налог будет равен 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, но не менее 100 рублей в день. Постепенно, к 2029 году, взнос уже составит пять процентов.

Ранее подобные меры ввели в Стерлитамаке и Кумертау.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.