Бирск введет туристический налог

Еще один город Башкирии ввел туристический налог. Третьим городом республики, решившим взимать турвзнос, стал Бирск. Решение о вводе налога приняли местные депутаты.
С 1 января налог будет равен 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, но не менее 100 рублей в день. Постепенно, к 2029 году, взнос уже составит пять процентов.
Ранее подобные меры ввели в Стерлитамаке и Кумертау.
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