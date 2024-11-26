В Омске будут судить двух «закладчиков» за попытку сбыта наркотиков

Прокуратура Омской области передала в Куйбышевский суд уголовное дело против двух молодых людей, которые позарились на быстрые деньги. Их привлекли в качестве «закладчиков» через интернет. В июле этого года парни попались с поличным при попытке получения очередной партии наркотиков.