В Омске будут судить двух «закладчиков» за попытку сбыта наркотиков

Прокуратура Омской области передала в Куйбышевский суд уголовное дело против двух молодых людей, которые позарились на быстрые деньги. Их привлекли в качестве «закладчиков» через интернет. В июле этого года парни попались с поличным при попытке получения очередной партии наркотиков.
При обыске у них было обнаружено более 600 граммов мефедрона. Обвиняемые полностью признали свою вину. В данный момент наркодилеры арестованы.
Максимальное наказание, предусмотренное статьями, по которым обвиняются обвиняемые, — лишение свободы на срок до 20 лет.