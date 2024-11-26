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В Омске будут судить двух «закладчиков» за попытку сбыта наркотиков

В Омске передано в суд дело в отношении двух молодых людей, которые пытались сбыть запрещенные вещества.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области передала в Куйбышевский суд уголовное дело против двух молодых людей, которые позарились на быстрые деньги. Их привлекли в качестве «закладчиков» через интернет. В июле этого года парни попались с поличным при попытке получения очередной партии наркотиков.

При обыске у них было обнаружено более 600 граммов мефедрона. Обвиняемые полностью признали свою вину. В данный момент наркодилеры арестованы.

Максимальное наказание, предусмотренное статьями, по которым обвиняются обвиняемые, — лишение свободы на срок до 20 лет.