«Это вам не детский сад!»: подробности массовой драки, которую прямо на плацу устроила сотня уфимских курсантов

В башкирской столице 25 ноября во дворе школы-интерната им. Мусы Гареева на улице Летчиков (он же Уфимский кадетский корпус) произошла массовая драка. В потасовке участвовали более 100 курсантов третьего и четвертого курсов. Что стало причиной, как сейчас себя чувствуют участники конфликта и какие меры будут приняты в руководстве училища, выясняла «КП-Уфа».
«КАДЕТСКИЙ КОРПУС — ЭТО НЕ ДЕТСКИЙ САД».
Видеозапись с места драки быстро распространилась по социальным сетям и телеграм-каналам. На видео десятки молодых людей вступили в схватку и буквально сшибают друг друга с ног и избивают.
Пользователи в оценке инцидента разделились на два лагеря: кто-то считает, что необходимо провести строгую проверку в данном учебном заведении или вообще распустить руководство за то, что допустило подобное. Другие пользователи считают, что ничего странного не случилось и мальчишки попытались разрешить конфликт проверенным способом — померяться силой.
— Кадетский корпус — это не детский сад. Там все по-взрослому. Так куют железо, — пишет под постом в соцсетях Вадим Н.
— Хоть где-то мужской характер у пацанов, — отвечает Амин Г.
— У одного спина сломана, у другого почки отбиты, у третьего теперь селезенки нет. Инвалиды с мужским характером, — парирует Максим С.
— Дисциплины нет, спрос с командиров. А мальчишки на то и мальчишки. Сами своих же детей не на кружок вышивание отдавали, — комментирует Сергей В.
ИЗ-ЗА ЧЕГО В УФЕ КАДЕТЫ УСТРОИЛИ МАССОВУЮ ДРАКУ.
По рассказам очевидцев, причиной конфликта стали постоянные провокации со стороны старшекурсников по отношению к младшим. Однако точные обстоятельства, приведшие к столкновению, остаются неизвестными.
Как рассказал наш собеседник Данир Х.(имя изменено), поводом для массовой драки была обидная подпись, оставленная младшими курсами для старших. Это и стало последней каплей. В результате драки пострадали около 40 человек, среди которых есть как легкие, так и более серьезные травмы — переломы носов, сотрясения и другие повреждения.
— В Республиканскую детскую клиническую больницу и 17-ю больницу госпитализировано по пять пациентов, — комментирует пресс-служба регионального Минздрава.
По словам одного из пострадавших курсантов, потасовка длилась примерно 7−10 минут, пока офицерский состав не разнял ребят. Как рассказал Артур Б. (имя изменено), в больницы попали более 20 пострадавших и другие курсанты также продолжают поступать. Самому Артуру повезло больше остальных — у него ушиби и синяки.
— Офицеры не виноваты, как пишут в некоторых пабликах, — говорит Артур. — Слава богу, они остановили это все. Потихоньку все поправимся.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.
Родители, обеспокоенные состоянием своих детей, уже обратились в полицию с просьбой разобраться в произошедшем. Правоохранительные органы сразу же начали проверку по факту инцидента.
«КП-Уфа» обратилась за комментарием в администрацию кадетского корпуса, однако представители учебного заведения отказались давать какие-либо пояснения по этому делу и попросили переадресовать запрос к Управлению образования. Там как раз-таки высказались о драке между курсантами.
— 25 ноября во время построения, на плацу, произошел конфликт между кадетами. Учащихся быстро разняли. На данный момент создана межведомственная комиссия органами системы профилактики по выяснению обстоятельств данного факта, — сообщает пресс-служба ведомства. — Образовательная организация работает в штатном режиме. 26 ноября состоялось собрание для проведения беседы и повторного инструктажа. Запланированы родительские собрания.
ОФИЦИАЛЬНО.
По данным Ленинского межрайонного следственного отдела по Уфе, по факту случившегося возбуждено сразу два уголовных дела — хулиганство, совершенного группой лиц, и халатность.
— Предварительно установлено, что вечером на территории образовательного учреждения между учащимися произошла драка, в результате которой нескольким несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, — сообщает пресс-служба республиканского Следкома.
После проверки будет дана правовая оценка тому, насколько адекватно были приняты меры для обеспечения безопасности учеников, и насколько эффективно велась профилактическая работа в учебном заведении.
Министерство образования и науки республики так же отреагировало на ситуацию и заявило о проведении необходимых проверок.
— Была оперативно создана рабочая группа, в нее вошли представители министерства. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщает ведомство. — По итогам проверки к виновным будут применены меры дисциплинарного характера.