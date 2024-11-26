«Это вам не детский сад!»: подробности массовой драки, которую прямо на плацу устроила сотня уфимских курсантов

Как рассказал наш собеседник Данир Х.(имя изменено), поводом для массовой драки была обидная подпись, оставленная младшими курсами для старших. Это и стало последней каплей. В результате драки пострадали около 40 человек, среди которых есть как легкие, так и более серьезные травмы — переломы носов, сотрясения и другие повреждения.