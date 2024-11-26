Суд Челябинска арестовал на 15 суток водителя, сбившего пять человек

Алексей Корягин, не останавливаясь, после аварии двинулся по дороге дальше, но вскоре местные жители заблокировали своими автомобилями его машину. После приезда полицейских в отношении виновника ДТП составили несколько административных протоколов, суд рассмотрел 26 ноября один из них. Медосвидетельствование показало, что в крови местного предпринимателя было 1,074 промилле алкоголя при норме 0,3. Как заявил Алексей Корягин, он думал, что врезался в столб, иначе не покинул бы место аварии. Наказание в виде ареста считает справедливым.