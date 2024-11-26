Суд Челябинска арестовал на 15 суток водителя, сбившего пять человек

25 ноября Алексей Корягин, будучи пьяным, въехал на автомобиле BMW X6 в островок безопасности на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина, где находились пятеро пешеходов, в том числе 11-месячный младенец в коляске. Двоих взрослых отправили на амбулаторное лечение, двух других и ребенка госпитализировали. В больнице оказались голкипер хоккейной команды «Челмет» Алексей Щетилин и его супруга.
Алексей Корягин, не останавливаясь, после аварии двинулся по дороге дальше, но вскоре местные жители заблокировали своими автомобилями его машину. После приезда полицейских в отношении виновника ДТП составили несколько административных протоколов, суд рассмотрел 26 ноября один из них. Медосвидетельствование показало, что в крови местного предпринимателя было 1,074 промилле алкоголя при норме 0,3. Как заявил Алексей Корягин, он думал, что врезался в столб, иначе не покинул бы место аварии. Наказание в виде ареста считает справедливым.
Ситуацию взял на личный контроль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также ее развитие отслеживает региональная прокуратура. СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах аварии.