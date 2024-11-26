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Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об избиении школьницы

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с избиением школьницы в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль ходе проверки, инфицированной после того, как школьница из Иглинского района Башкирии попала в больницу с травмой головы. Девочка утверждала, что ее избили ровесницы, которые ее травят с того момента, как она перевилась в новую школу.

«Председатель следственного комитета запросил у руководителя следственного управления СК России по РБ доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в проверку по делу также проводит и МВД по Башкирии.

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