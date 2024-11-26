Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об избиении школьницы

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль ходе проверки, инфицированной после того, как школьница из Иглинского района Башкирии попала в больницу с травмой головы. Девочка утверждала, что ее избили ровесницы, которые ее травят с того момента, как она перевилась в новую школу.