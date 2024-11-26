Грузовик снёс теплотрассу в Караганде и оставил частный сектор в центре города без отопления

«Водитель большегруза не рассчитал габариты управляемого автотранспорта, снесён тепловой портал. В результате частично нарушена подача теплоснабжения в частные дома. Представители акимата района и ТОО “Теплотранзит” находятся на месте, проводят слив воды во избежание замерзания системы, а также приступили к демонтажу старой и монтажу новой трубы».