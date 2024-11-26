В Башкирии мошенники обманули директора предприятия на 16 млн рублей

Мошенники убедили жертву подключить функцию демонстрации экрана смартфона и завладели его личными данными. Через некоторое время мужчине позвонил лжесотрудник банка и заявил, что на его имя пытаются оформить кредит. Для аннулирования заявок аферист убедил оформить «встречный» кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Доверившись специалистам, заявитель последовал указаниям и отдал 16 млн рублей, продав машину за 10 млн рублей, а также заложив квартиру, чтобы получить займ в банке на шесть миллионов рублей.