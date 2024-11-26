Экс-министра образования Татарстана подозревают в превышении полномочий

Ранее Энгелю Фаттахову предъявлялись обвинения в получении взяток от бизнесменов на сумму более 38 млн руб. В частности, в 2018—2020 годах одна из строительных компаний провела реконструкцию его дома на сумму свыше 21,8 млн руб. в обмен на содействие в заключении подрядных договоров и в их своевременной оплате.