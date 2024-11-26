Экс-министра образования Татарстана подозревают в превышении полномочий

Об этом сообщил старший помощник главы СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. По данным источника «Ъ Волга-Урал», речь идет о новом эпизоде в деле бывшего министра образования и экс-главы Актанышского района Татарстана Энгеля Фаттахова.
По версии следствия, в 2016—2017 годах Энгель Фаттахов, занимая пост заместителя премьер-министра и министра образования и науки Республики Татарстан, в сговоре с другими участниками вынудил директора ООО «Чишма» передать имущество, включая здания и специализированную технику, стоимостью свыше 128 млн руб., в распоряжение своей компании ООО «Агрофирма “Чишма”».
Ранее Энгелю Фаттахову предъявлялись обвинения в получении взяток от бизнесменов на сумму более 38 млн руб. В частности, в 2018—2020 годах одна из строительных компаний провела реконструкцию его дома на сумму свыше 21,8 млн руб. в обмен на содействие в заключении подрядных договоров и в их своевременной оплате.
Суд по ходатайству следователя постановил заключить обвиняемого под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.
Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Агрофирма “Чишма”» зарегистрировано в селе Актаныш, с 5 ноября 2024 года директором фирмы числится Ленис Валиев. Выручка компании за 2023 год составила 146 млн руб., а чистая прибыль — 19 млн руб. Основным видом деятельности агрофирмы «Чишма» является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур.