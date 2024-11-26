Белорус причинил ущерб 36 тысяч рублей, незаконно разделав благородного оленя

В суд направлено дело в отношении 48-летнего жителя Минского района, который в марте 2024, зная о незаконности охоты на землях Рогачевского лесничества, разделал незаконно добытого благородного оленя, сообщили в прокуратуре Минской области.
Мужчине инкриминирована незаконная разделка диких животных, отнесенных к объектам охоты, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Такой вред высчитывается на основании такс, исчисляемых в тройном размере по каждому уничтоженному дикому животному.
Таким образом, незаконно добытый и разделанный благородный олень был оценен в 300 базовых величин. Эту сумму по таксе умножили на 3 и получилось уже 900 базовых или 36 тысяч рублей, а это уже особо крупный размер.
После изучения материалов дела в прокуратуре Минского района пришли к выводу об обоснованности обвинения.
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