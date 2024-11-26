Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17

Число погибших и раненных при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке достигло 17.

Источник: Соцсети

ГЕНИЧЕСК, 26 ноя — РИА Новости. Общее число пострадавших при обстреле автобуса украинской армией в городе Новая Каховка Херсонской области достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области.

Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус во вторник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от «варварского удара» погибли четыре человека, семеро пострадало. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 — в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки, кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша.

«Еще 4 раненых при обстреле автобуса в Новой Каховке доставлены в Каковскую центральную районную больницу. Таким образом, общее число жертв и пострадавших при обстреле автобуса украинской армией достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице», — сообщили агентству в минздраве региона, уточнив, что погибла женщина.

По словам представителя минздрава Херсонской области, часть пострадавших доставлена в больницу Геническа, а часть в больницу Новой Каховки.

несчастный случай