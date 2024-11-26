Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17

Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус во вторник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от «варварского удара» погибли четыре человека, семеро пострадало. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 — в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки, кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша.