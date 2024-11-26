Не хотели платить за машину: В Казани двух бизнесменов задержали за заказное убийство 25-летней давности

Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ разом заявились к двум казанским бизнесменам — Вадиму Сошникову и Рафаилю Хамдееву. Их задержали и отправили на допрос в качестве подозреваемых в организации заказного убийства, которое было совершено аж 25 лет назад. Явно для мужчин этот визит силовиков был словно снег на голову. Многие и они, возможно, в том числе, давно и вспоминать про тот случай забыли. Но память у следователей оказалась крепче.
«На время следствия им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в следственном комитете Татарстана.
Речь идет об убийстве местного предпринимателя Олега Палутина. Мужчину расстреляли 28 января 1999 года на улице Серова в Казани. Тогда сразу не удалось установить ни личности киллеров, ни заказчиков, ни их мотивы.
Получилось это сделать во время работы по расследованию преступлений прошлых лет, проводимые вместе с криминалистическим центром. В итоге была составлена полная картина произошедшего.
Итак, конец лихих 90-х, некоторые личности до сих пор не хотели вести дела честно. По версии следствия, среди них оказались Сошников и Хамдеев. Как следует из материалов уголовного дела, в конце 1998 года они купили у предпринимателя Палутина автомобиль стоимостью 8,5 тысяч долларов США. Но деньги они отдавать ему не спешили, а если честно, то и вовсе не собирались. Вместо этого, они решили, видимо, сэкономить. Взяли и заказали убийство Палутина у киллеров ОПГ «Хади Такташ» Александра Новицкого и Рината Фархутдинова по кличке Ритник. Заплатили за это, как полагает следствие, 3 тысячи долларов, то есть более чем в два раза меньше, чем были должны отдать за покупку машины.
Обвинений киллеру Новицкому за совершенное убийство уже не предъявишь, он уже как много лет назад скончался в колонии. А его сообщнику Ритнику, скорее всего, новый срок не изменит погоды. Он уже отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин». Для него, возможно, поучаствовать в следственных действиях будет за некий отпуск. Кто знает, может это он указал на приятелей бизнесменов. Другое дело Сошников и Хамдеев, которые в итоге использовали свой стартовый капитал 90-х для создания вовсе не убыточной компании по грузоперевозкам. Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы.