Не хотели платить за машину: В Казани двух бизнесменов задержали за заказное убийство 25-летней давности

Итак, конец лихих 90-х, некоторые личности до сих пор не хотели вести дела честно. По версии следствия, среди них оказались Сошников и Хамдеев. Как следует из материалов уголовного дела, в конце 1998 года они купили у предпринимателя Палутина автомобиль стоимостью 8,5 тысяч долларов США. Но деньги они отдавать ему не спешили, а если честно, то и вовсе не собирались. Вместо этого, они решили, видимо, сэкономить. Взяли и заказали убийство Палутина у киллеров ОПГ «Хади Такташ» Александра Новицкого и Рината Фархутдинова по кличке Ритник. Заплатили за это, как полагает следствие, 3 тысячи долларов, то есть более чем в два раза меньше, чем были должны отдать за покупку машины.