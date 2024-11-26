СК провел обыски в офисе перевозчика после ДТП с автобусом в Новоселье

Об этом 26 ноября пишет 47news со ссылкой на СК, где подтвердили информацию.
Обыски прошли накануне. Также следователи осмотрели парк компании.
Авария случилась в понедельник утром у дома 8 по Красносельскому шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Водитель автобуса по дороге из Новоселья в Пески влетел в стоявшую на обочине фуру. В результате аварии пострадали 15 человек, среди которых пятеро детей. Одна из пассажирок находится в крайне тяжёлом состоянии. Ей требуется ампутация ноги.
По факту аварии СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
В отношении водителя полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Его задержали.