Задержанному начальнику УМВД России Центрального района избрали подписку о невыезде

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали начальника УМВД России Центрального района Дениса Данилевича. В отношении полковника полиции возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По месту его жительства провели обыск, а самого фигуранта доставили в Главное следственное управление. Ближе к вечеру 26 ноября Данилевичу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину он признал, сообщили SPB.KP.RU в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
Следствие пришло к выводу, что в начале июля текущего года фигурант дал указание подчиненному оплатить установку шумоизоляции на свой автомобиль. Однако на этом просьбы личного характера не прекратились. В конце того же месяца он снова обратился к сотруднику и потребовал оплатить прогулку на судне по Неве.
— Подчиненный вынужден был согласиться на исполнение данных указаний в связи с имеющейся у него служебной зависимостью от руководителя, — ранее сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
Расследование двух эпизодов продолжается.