Задержанному начальнику УМВД России Центрального района избрали подписку о невыезде

Следствие пришло к выводу, что в начале июля текущего года фигурант дал указание подчиненному оплатить установку шумоизоляции на свой автомобиль. Однако на этом просьбы личного характера не прекратились. В конце того же месяца он снова обратился к сотруднику и потребовал оплатить прогулку на судне по Неве.