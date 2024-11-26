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Найденная в Черной речке кость, предварительно, не человеческая

Гигантская кость, которую водолазы обнаружили в Черной речке вечером во вторник, по предварительным оценкам медиков, не принадлежит человеку. Об этом 26 ноября Фонтанке сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Фонтанка.ру

При обнаружении кость была замотана в ткань и лежала в черном полиэтиленовом пакете. На место, где заметили неожиданную находку, приехали сотрудники Следственного комитета и полиции. Они изучали найденный фрагмент кости. Вместе с ней из воды достали коробку и неизвестные документы.

Объект в черном полиэтилене группа водолазов обнаружила еще вечером 25 ноября, когда работала около Чернореченского моста. По непонятной причине кость доставать не стали, и она ушла на дно. После этого один из водолазов позвонил в 112, предположив, что кость была человеческая. Специалисты нашли останки только 26 ноября. Следствие проводит проверку.

СК