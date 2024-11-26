Найденная в Черной речке кость, предварительно, не человеческая

Объект в черном полиэтилене группа водолазов обнаружила еще вечером 25 ноября, когда работала около Чернореченского моста. По непонятной причине кость доставать не стали, и она ушла на дно. После этого один из водолазов позвонил в 112, предположив, что кость была человеческая. Специалисты нашли останки только 26 ноября. Следствие проводит проверку.