Губернатор Пермского края прокомментировал коммунальные аварии в Березниках

«Мы обращали внимание краевых, муниципальных и, особенно, частных коммунальных служб на необходимость подготовки к зиме. В этом году получили непростые погодные условия, аномальные явления — снегопады. В Березниках ситуация осложнилась, тем, что питающие водозабор электросети находились в аварийном состоянии и это вызвало дополнительные неудобства. Приношу извинения каждому жителю региона, который эти неудобства испытал», — заявил губернатор Прикамья во время общения с жителями региона в прямом эфире на странице «ВКонтакте».
Он добавил, что попросил прокуратуру посмотреть, насколько частная компания, эксплуатирующая электросети в Березниках, была готова к зиме.
«Надеюсь, прокуратура сделает соответствующие выводы, направит нам, будем отрабатывать».
В начале ноября в Березниковском округе произошло отключение электричества из-за снегопадов и ветра, приведших к падению опор линий электропередач. Это, в свою очередь, вызвало отключение водозабора, в результате чего без воды в течение пяти дней оставались несколько десятков тысяч человек.