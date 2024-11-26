Губернатор Пермского края прокомментировал коммунальные аварии в Березниках

«Мы обращали внимание краевых, муниципальных и, особенно, частных коммунальных служб на необходимость подготовки к зиме. В этом году получили непростые погодные условия, аномальные явления — снегопады. В Березниках ситуация осложнилась, тем, что питающие водозабор электросети находились в аварийном состоянии и это вызвало дополнительные неудобства. Приношу извинения каждому жителю региона, который эти неудобства испытал», — заявил губернатор Прикамья во время общения с жителями региона в прямом эфире на странице «ВКонтакте».