Экипаж самолета Москва — Самара заметил 10 фантомных меток 26 ноября

Во вторник, 26 ноября 2024 года, на самолете, летевшем из Москвы в Самару, сработала сигнализация о приближении других воздушных судов и столкновении с ними. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
— Авиаинцидент произошел в 10:49 в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД. При заходе на посадку экипаж воздушного судна доложил о срабатывании TCAS в режиме ТА и наличии десяти меток справа, — говорится в сообщении.
Фантомные метки появились на эшелоне 100 в снижении до эшелона 50. Однако в этом районе и в смежных секторах других воздушных судов не было. В связи с этим самолет продолжил полет на аэродром назначения.
Отмечается, что метеоусловия были хорошие. Непредвиденная ситуация произошла на самолете B738/M рейса PBD421 Москва (Внуково) — Самара, эксплуатантом является авиакомпания «Победа». Напомним, ранее тоже самое произошло 19 ноября на самолете, летевшем из Москвы в Самару.