Под Ростовом водитель отечественного авто сбил пожилую женщину

По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель за рулем отечественного авто «ВАЗ» двигался по улице Трамвайной. В этот момент на проезжую часть вышла пожилая женщина. Мужчина не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. С травмами пострадавшую доставили в больницу.