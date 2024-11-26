Под Ростовом водитель отечественного авто сбил пожилую женщину

В Ростовской области водитель иномарки сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Происшествие случилось 26 ноября около 7:20 утра в городе Новочеркасске.
По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель за рулем отечественного авто «ВАЗ» двигался по улице Трамвайной. В этот момент на проезжую часть вышла пожилая женщина. Мужчина не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. С травмами пострадавшую доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.