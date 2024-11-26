Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом водитель отечественного авто сбил пожилую женщину

В Новочеркасске женщина попала под колеса автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель иномарки сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Происшествие случилось 26 ноября около 7:20 утра в городе Новочеркасске.

По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель за рулем отечественного авто «ВАЗ» двигался по улице Трамвайной. В этот момент на проезжую часть вышла пожилая женщина. Мужчина не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. С травмами пострадавшую доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.