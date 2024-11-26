В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе

В феврале 2022 года суд в Воронеже вынес первый в России приговор по делу о договорных матчах, которое касалось игры между клубами «Чайка» (Ростовская область) и «Черноморец» (Краснодарский край) в 2019 году. Как сообщили в МВД, бывшего главного тренера и шесть футболистов краснодарской команды в итоге признали виновными в предварительном сговоре для противоправного влияния на результат спортивного соревнования и оштрафовали на суммы от 290 тыс. до 400 тыс. рублей.