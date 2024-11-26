В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе

«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в сообщении.
Представители организации подчеркнули, что союз последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе.
Подтверждением этой позиции там назвали первое в истории России уголовное дело о договорных матчах, которое было инициировано РФС и привело в 2022 году к наказанию и отстранению ряда арбитров и футбольных функционеров.
Ранее в этот день Федорищев заявил на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта, что два месяца назад узнал о долге футбольного клуба «Крылья Советов» на сумму 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, подобная система действует несколько лет. Губернатор предложил отказаться финансировать указанную схему за счет средств налогоплательщиков.
В феврале 2022 года суд в Воронеже вынес первый в России приговор по делу о договорных матчах, которое касалось игры между клубами «Чайка» (Ростовская область) и «Черноморец» (Краснодарский край) в 2019 году. Как сообщили в МВД, бывшего главного тренера и шесть футболистов краснодарской команды в итоге признали виновными в предварительном сговоре для противоправного влияния на результат спортивного соревнования и оштрафовали на суммы от 290 тыс. до 400 тыс. рублей.