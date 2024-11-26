Россиянка насмерть отравилась газами в горячем источнике в Индии

Женщина, приехавшая в Индию с двумя друзьями, регулярно посещала это место для медитации. В последний раз её видели в субботу вечером, когда она отправилась к источнику одна. «На записях камер видеонаблюдения видно, как она идёт к роднику. В воскресенье утром местные жители обнаружили её тело, плавающее в источнике, и сообщили в полицию», — сказал местный полицейский Нихил Дев Чоудхари.