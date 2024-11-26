Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 26 ноября 2024 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 250 человек, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета. Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 35 760 человек. Уничтожено 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, 1 197 боевых бронированных машин, 1 035 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Удары ATACMS по Курской области
Минобороны РФ заявило о подготовке ответных мер на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области. За три дня украинские силы дважды атаковали объекты в регионе дальнобойным западным оружием. 23 ноября пять ракет ATACMS ударили по дивизиону С-400 в Курской области. Три ракеты сбил ЗРПК «Панцирь», две достигли цели. Повреждена РЛС, есть пострадавшие.