Петарда взорвалась в руках у 11-летнего мальчика в Челябинске

До этого сообщалось, что россиянин ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин. Двое подростков 15 и 16 лет вместе с 22-летним другом бросали под колеса припаркованных автомобилей петарды. Один из автолюбителей сделал им замечание, юноши начали бросать петарды под ноги мужчине. Свидетелем произошедшего увидел 62-летний сосед автомобилиста, вернувшийся с охоты. Пенсионер достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему юноше в ногу, он госпитализирован в детскую клиническую больницу.