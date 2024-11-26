Запашный подал в суд из-за слов о похотливом и аморальном чудовище

В апреле Запашный сам стал ответчиком по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дело поступило еще в апреле, с тех пор было проведено две беседы, а судебное заседание несколько раз откладывалось, следует из карточки дела. 26 ноября судебное заседание было приостановлено в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы.