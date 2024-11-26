Запашный подал в суд из-за слов о похотливом и аморальном чудовище

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против телеграм-канала «Цирковые». Заявление поступило в Гагаринский районный суд Москвы, передает пресс-служба судов.
Запашный в иске сообщил, что телеграм-канал распространяет, на его взгляд, недостоверные и порочащие сведения, которые направлены на формирование мнения о директоре цирка как о «похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище».
«Суд определил оставить исковое заявление без движения из-за процессуальных нарушений», — сказано в сообщении.
В апреле Запашный сам стал ответчиком по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дело поступило еще в апреле, с тех пор было проведено две беседы, а судебное заседание несколько раз откладывалось, следует из карточки дела. 26 ноября судебное заседание было приостановлено в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы.
Ответчиками указаны Запашный, а также Лурье О. А., чьи инициалы совпадают с журналистом Олегом Лурье (его записи о доставке помощи российским военным Запашный репостит в своем телеграм-канале). Лурье в 2008 году приговорили к восьми годам колонии по делу о вымогательстве у сенатора Владимира Слуцкера $50 тыс., но в 2011-м освободили. Как истец в иске указан Юрий Корецких, возглавляющий Альянс защитников животных.