В акватории Новороссийска ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Спасатели «Морспасслужбы» ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов в акватории Новороссийска Краснодарского края, собрав свыше 1 тыс. литров мазута. Об этом сообщается в Telegram-канале «Морспасслужбы».
«Спасатели “Морспасслужбы” ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов в акватории Новороссийска. Было собрано 1 155 литров мазута, около 90 кг замазученных сорбирующих материалов, использовано 240 кг биосорбента и 50 м сорбирующего полотна», — говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел во время проведения бункеровочной операции на пятом причале Новороссийского морского торгового порта с танкером BRO QUAN под флагом Республики Либерия.
К аварийно-спасательной операции привлекли спасательный катер-бонопостановщик и буксир с оборудованием ликвидации разлива нефтепродуктов. Спасатели установили боновое заграждение в районе танкера и предотвратили распространение разлива нефтепродукта.