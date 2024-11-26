В акватории Новороссийска ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов

«Спасатели “Морспасслужбы” ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов в акватории Новороссийска. Было собрано 1 155 литров мазута, около 90 кг замазученных сорбирующих материалов, использовано 240 кг биосорбента и 50 м сорбирующего полотна», — говорится в сообщении.