Суд отправил обвиняемого в убийстве девушки на Эльмаше в СИЗО на два месяца

СКР обвиняет арестованного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он признал вину.
По данным следствия, подозреваемый зарезал девушку бытовым ножом 23 ноября. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемым руководили «голоса в голове» и возможное состояние алкогольной отмены. Погибшая была сестрой бывшей жены обвиняемого.
«Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал ее, когда она уже не подавала признаков жизни. С места ЧП предполагаемый душегуб ретировался на легковом автомобиле Skoda», — рассказал полковник Горелых.