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Суд отправил обвиняемого в убийстве девушки на Эльмаше в СИЗО на два месяца

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве 30-летней девушки между домами по ул. Красных Командиров и ул. Таганской на Эльмаше, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Источник: Коммерсантъ

СКР обвиняет арестованного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он признал вину.

По данным следствия, подозреваемый зарезал девушку бытовым ножом 23 ноября. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемым руководили «голоса в голове» и возможное состояние алкогольной отмены. Погибшая была сестрой бывшей жены обвиняемого.

«Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал ее, когда она уже не подавала признаков жизни. С места ЧП предполагаемый душегуб ретировался на легковом автомобиле Skoda», — рассказал полковник Горелых.

СК