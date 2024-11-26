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МВД предупредило россиян о массовых взломах iPhone

МВД: мошенники массово взламывают iPhone под видом установки приложений.

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В сети выявлена информация о том, что мошенники массово взламывают айфоны под видом установки удалённых из App Store приложений», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok — для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег, рассказали в ведомстве.