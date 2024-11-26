Последние зарубежные новости за 26 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Европейские разведслужбы опасаются контрабанды оружия после окончания конфликта на Украине. Европол предупреждал об этом еще в 2022 году. Глава чешской разведки заявил, что поражение Украины может привести к новой угрозе для Центральной и Восточной Европы через 10−15 лет.