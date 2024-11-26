Последние зарубежные новости за 26 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Bloomberg узнал, чего боятся в ЕС после завершения конфликта на Украине
Европейские разведслужбы опасаются контрабанды оружия после окончания конфликта на Украине. Европол предупреждал об этом еще в 2022 году. Глава чешской разведки заявил, что поражение Украины может привести к новой угрозе для Центральной и Восточной Европы через 10−15 лет.
WSJ назвала основные разногласия между Европой и США при Трампе
После победы Трампа европейские лидеры пытались примирить его новый статус с прежними негативными высказываниями. Например, Дэвид Лэмми, который ранее критиковал Трампа, теперь выражает готовность к сотрудничеству.
NYT узнала о дедлайне по перемирию между Израилем и Ливаном
ЦАХАЛ с конца сентября проводит операцию против «Хезболлы» в Ливане. США настаивают на прекращении огня до 28 ноября, однако ключевым препятствием для соглашения является требование Нетаньяху гарантировать возобновление боевых действий при нарушении перемирия.
National Post: Канада готовится противостоять РФ и КНР в Арктике
Вице-адмирал канадского флота Ангус Топши заявил, что Канада может остановить Россию или Китай в случае несанкционированного прохода через Северо-Западный проход. Несмотря на это, новые патрульные корабли AOPS не оснащены дополнительным оружием, так как прямой угрозы нет.
Bloomberg назвал Казахстан «внутренним врагом» ОПЕК+
Казахстан может стать следующим членом ОПЕК+, который столкнется с проблемами из-за роста производства нефти. В 2025 году страна может достичь 2 млн баррелей в день, что приведет к конфликту с ОПЕК+,