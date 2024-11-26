Число погибших при обрушении здания в Танзании достигло 29 человек

НАЙРОБИ, 26 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения здания в Дар-эс-Саламе выросло до 29 человек. Об этом сообщил портал Citizen.
Обрушение четырехэтажного здания произошло 16 ноября в районе Кариаку, где расположен крупнейший рынок, в результате аварии пострадали как минимум 84 человека, их спасатели достали из-под завалов. Ранее сообщалось о 13 погибших и 42 раненых. Причины аварии не известны, однако, по сообщениям очевидцев, к ней привели работы по расширению подпольных этажей здания.
По данным представителя правительства Тобиаса Макобы, собственника здания задержали в ходе расследования аварии.
Президент Танзании Самия Сулуху Хасан распорядилась проверить состояние всех зданий в Кариаку под руководством премьер-министра Кассима Маджалива.