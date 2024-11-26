Британские военные подключились к расследованию полетов БПЛА над базами США

Первые сообщения о появлении беспилотников над расположенными в Великобритании авиабазами начали поступать еще в середине прошлой недели. Речь идет о базах Лейкенхит и Милденхолл в английском графстве Саффолк, а также о базе Фелтуэлл в Норфолке. Во вторник стало известно о том, что неопознанные БПЛА были во второй раз за последние дни замечены в небе над британскими авиабазами, которые используют американские ВВС.