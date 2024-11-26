Британские военные подключились к расследованию полетов БПЛА над базами США

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Десятки британских военнослужащих были привлечены к расследованию полетов неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые дважды за неделю были замечены над авиабазами в Англии, используемыми ВВС США. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в оборонной среде.
По ее данным, около 60 британских военнослужащих оказывают помощь американцам при проведении расследования. Кроме того, командование ВВС Великобритании предложило американской стороне систему противодействия БПЛА.
Первые сообщения о появлении беспилотников над расположенными в Великобритании авиабазами начали поступать еще в середине прошлой недели. Речь идет о базах Лейкенхит и Милденхолл в английском графстве Саффолк, а также о базе Фелтуэлл в Норфолке. Во вторник стало известно о том, что неопознанные БПЛА были во второй раз за последние дни замечены в небе над британскими авиабазами, которые используют американские ВВС.
Официальные лица и источники издания не говорят о том, кто может стоять за полетами БПЛА. Тем не менее, по информации The Times, в британской оборонной среде полагают, что беспилотники может запускать «кучка придурков», либо «это может быть нечто зловещее и кто-то платит им за это».