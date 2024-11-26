В порту Петербурга загорелся ледокол «Адмирал Макаров»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований по факту возгорания на судне в морском порту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.
«По предварительным данным, 26 ноября 2024 года на неэксплуатируемом ледоколе при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время возгорание ликвидировано, местонахождения судна — причал в Большом порту Санкт-Петербурга.
Транспортная прокуратура не приводит название судна в тексте сообщения, но к нему прикреплено фото, на котором изображен ледокол «Адмирал Макаров».
«Адмирал Макаров» — дизельный полярный ледокол проекта P-1039. Построен в 1975 году на Хельсинкской верфи «Вяртсиля» по заказу «Судоимпорта». Это второй в серии из трех ледоколов, построенных Финляндией по заказу Советского Союза — еще два «Ермак» (1974) и «Красин» (1976).