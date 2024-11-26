В порту Петербурга загорелся ледокол «Адмирал Макаров»

«Адмирал Макаров» — дизельный полярный ледокол проекта P-1039. Построен в 1975 году на Хельсинкской верфи «Вяртсиля» по заказу «Судоимпорта». Это второй в серии из трех ледоколов, построенных Финляндией по заказу Советского Союза — еще два «Ермак» (1974) и «Красин» (1976).