Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку

«85-летняя женщина отправилась за грибами в район села Золотое и заблудилась. Из-за темноты она не смогла найти обратный путь. Ее точное местонахождение было неизвестно. В результате спустя пять с половиной часов женщину нашли на краю села Чистополье», — проинформировали в МЧС.