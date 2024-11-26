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Пошла за грибами: в Крыму более пяти часов искали заблудившуюся старушку

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Пенсионерка из Ленинского района пошла за грибами и заблудилась, в темноте женщина не смогла вернуться домой, спасатели нашли ее спустя пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

По данным ведомства, вызов о пропаже пенсионерки поступил в понедельник в 19:30.

«85-летняя женщина отправилась за грибами в район села Золотое и заблудилась. Из-за темноты она не смогла найти обратный путь. Ее точное местонахождение было неизвестно. В результате спустя пять с половиной часов женщину нашли на краю села Чистополье», — проинформировали в МЧС.

В медпомощи женщина не нуждалась, уточнили в ведомстве.

На поиски выезжали семь спасателей Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники МВД и лесоохотничьего хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское. Их спасатели транспортировали в безопасное место.

МЧС